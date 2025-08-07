台遊說美沒找她？蔡正元揭白宮幕僚長份量

蔡正元。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普第一任期國務院資深顧問惠頓（ChristianWhiton）4日撰文，盤點台灣一系列“糟糕策略”，包括賴清德未致電祝賀特朗普勝選等事。前“立委”蔡正元指出，特朗普過去得罪一票共和黨人，但第二任起用蘇西當競選總幹事跟白宮幕僚長，各派系都能搞定。不相信賴清德沒她的電話。



蔡正元6日在《大新聞大爆卦》節目指出，以白宮幕僚長蘇西（Susie Wiles）為核心那個圈子，叫特朗普團隊。現在特朗普最信賴的是誰，就是白宮幕僚長！特朗普怎麼鬧脾氣，幕僚長眼神瞪他一下，就收回去了。因為競選最大功臣就是她，她是特朗普的競選總幹事，所以相信他信賴她。看馬斯克去跟誰辭職？不是跟特朗普辭職，是跟蘇西辭職，就知道她的份量了。她等於就是地下老闆！



蔡正元表示，所以要去摸清楚，特朗普的團隊大概哪些人，要用什麼方式接觸。結果現在問題出來了，說特朗普當選，你賴清德一通電話都沒有？“我不相信，你們沒有蘇西的電話！”或者根本不知道特朗普跟蘇西這種密切工作關係到什麼程度？賴清德不會打聽一下嗎？如果有關係，一定會打聽一個跟蘇西很好的美國參議員。這是一個posture（姿態），打電話跟發臉書是兩碼子事，打電話就表示，我來跟你特朗普輸誠、來跟你報告。



蔡正元指出，特朗普這人就是：我是世界大帝、亞歷山大，沒有比我還大的！那你就順毛摸摸，因為現在是我們有求於人，有求於人還跟人家耍大條？不是自己找拳揍嗎？真的很訝異他連表態打電話都沒有。

