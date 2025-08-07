未公開向柯文哲道歉　鍾小平臉書遭小草出征

國民黨台北市議員鍾小平未公開向柯文哲道歉，臉書遭小草出征。（照片：鍾小平臉書） 中評社台北8月7日電／台灣民眾黨前主席柯文哲不滿中國國民黨籍台北市議員鍾小平影射他收受賄款，自訴妨害名譽。台北地方院6日開庭提訊柯並傳喚鍾，最終兩人達成和解，但鍾小平事後受訪稱自己已向柯致歉，因此未公開道歉。對此許多小草也出征鍾小平的臉書，怒嗆“如果你被罷免，我一定去站街頭拉票罷掉你”、“就算柯P原諒你，但我是永遠不會原諒你的”。



媒體報導，柯文哲因不滿被鍾小平影射收受賄款，自訴妨害名譽，北院於6日開庭提訊柯並傳喚鍾，最終兩人達成和解，但鍾事後受訪稱自己已向柯致歉，因此未公開道歉，且還稱柯是“基於藍白合作”撤告等言論，引發民眾黨黨公職不滿。柯文哲的委任律師張衞航更痛批，鍾小平在媒體追問下才說“願意跟他致歉”，與柯願意和解的初衷不符，實在有失高度，請鍾自重。



許多小草湧入鍾小平臉書於7月26日發布的最新貼文，留言開轟“請你公開向柯文哲致歉”、“就算柯P原諒你，但我是永遠不會原諒你的”、“明年下台”、“如果你被罷免，我一定去站街頭拉票罷掉你”、“敢做不敢當，丟臉”、“你誠意一點～鄭重道歉，男人要有男子氣概好嗎”。



民眾黨主席黃國昌被問到相關問題時表示，柯文哲選擇放下、原諒，希望給社會傳遞非常清楚訊息，台灣不要這麼對立、撕裂，還有很多重要的事要一起團結努力去做，心存善念、相信鍾小平就簽了，至於出來後發生的事情，面對很多支持者跟黨公職不滿，“我老實說，我也很不滿，但我話就說到這邊就好”。