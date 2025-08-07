半導體關稅宣布　賴瑞隆：利多談判空間擴大

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月7日電(記者 俞敦平)美國總統特朗普今日宣布對進口半導體產品課徵100%關稅，但針對在美設廠的企業則免稅，引發全球產業震撼。民進黨籍“立委”賴瑞隆今受訪時對此表示，這對台灣已在美國投資設廠的半導體企業來說反而是利多，將有助於台美間關稅談判的推進。他也強調政府會持續努力，尋求產業與農業兼顧下的最大“國家利益”。



美國總統特朗普今日宣布對所有進口半導體課徵100%關稅，但若企業已在美國設廠或承諾設廠，則可享有免稅待遇。對此，民進黨“立委”賴瑞隆今日在“立法院”受訪表示，這樣的政策對台灣反而是正面的利多訊息。他指出，台灣的半導體產業早已有在美國進行投資設廠，因此這項政策將不致對台灣造成立即衝擊，反而能擴大台美談判的空間。



賴瑞隆強調，半導體一直是台美雙邊談判中非常關鍵的一項，而這次政策更明確了美方的立場與期待，有助於雙邊接下來就其他產品關稅、例如目前20%稅率的部分，進行更務實的談判。他指出，參照韓國、日本過去的例子，若要降低關稅，往往需在汽車、天然氣、飛機等採購項目上作出讓步，這將考驗台灣的談判彈性與整體經貿布局。



賴瑞隆進一步指出，談判過程中政府將兼顧半導體產業的核心地位，同時不忽略農業等其他產業的平衡發展，以追求台灣利益的最大化。他表示，“這對我們來說是一個重要的機會，也是一個穩固台美關係的契機。”



賴瑞隆最後強調，政府與談判團隊會持續努力，以台灣整體經濟發展為前提，爭取更好的稅率條件，同時穩健地處理各產業間的利益平衡，讓台灣在國際供應鏈中持續扮演關鍵角色。