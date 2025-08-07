賴瑞隆談普發現金　排富仍需朝野仍協商

綠委賴瑞隆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月7日電（記者 俞敦平）針對普發現金政策，民進黨籍“立委”賴瑞隆今於“立法院”受訪時表示，因應近年稅收成長，政府決定透過發現金讓全民共享經濟成果。對於是否納入排富條款與加碼補助弱勢，他強調行政部門與朝野黨團仍在討論中，將在兼顧公平與效率下提出具體方案。他並回應災後應對、假訊息攻擊與憲政制度爭議，呼籲政治人物應以人民利益為本、共同守護民主制度。



針對朝野達成共識要普發現金，但對於是否排富一事仍未有共識。賴瑞隆今日受訪時指出，台灣近年經濟穩定，稅收增加，在此基礎上推動普發現金，是希望全民都能感受到經濟成果。他表示，目前“行政院”已原則同意以發現金方式回饋民眾，並與“立法院”民進黨團協商具體設計方向。



關於社會關注的“排富條款”是否納入，賴瑞隆表示確實存在不同意見。有民眾認為稅收來自全民，發放不應設限；也有聲音認為應排除高所得者、將資源集中給真正需要的人。他說，目前行政部門與朝野黨團仍在討論，最終會統整意見、提出修正動議送交“立法院”審議。他也強調，對中低收入與弱勢族群，應考慮加發金額以提供更多支持。



賴瑞隆指出，這項政策的方向已獲賴清德明確宣示，全民共享是主要精神，但在排富與補貼差異設計上仍需協調，盼朝野能凝聚共識，讓政策順利推動。他也呼籲民眾理性看待，發與不發、誰該發，都有其討論空間，關鍵是能不能把資源配置得更好。

