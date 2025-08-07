台積電內鬼工程師上億買豪宅　檢調追查金流

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／在日商設備大廠擔任工程師的台積電離職陳姓工程師，涉嫌勾結台積電吳姓、戈姓工程師及其餘多名現職員工，自去年起疑似利用遠端上班期間，大量翻拍2奈米製程機密，拍成上千張照片，轉傳洩漏給陳男。檢調單位全力投入查辦幕後商業間諜真面目，並積極追查涉案工程師將資料交付到何處？以及是否有相關金流。



根據《中時新聞網》報導，知情人士指出，檢調目前已掌握，遭到收押的某位工程師，近一年內曾突然間耗資近億元，連續在新竹市購買了兩棟豪宅，由於吳姓工程師年資不深，購買豪宅價格與其財力明顯不符，引起檢調懷疑有不明財產來源，因此決定由幕後金流著手。



檢調也查出，陳姓工程師畢業於台灣知名大學研究所，曾在台積電任職資深工程師近8年，擔任過量測相關業務，需與研發、晶圓生產與採購部門合作，後來也進一步參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作，2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務，他的女性主管擁有台大高學歷，先前也在台積電任職。



知情人士透露，陳姓工程師承認竊取2奈米製程技術機密資料，並坦言將取得的機密資料，交付給現職直屬主管。



但到底是背後有專業商業間諜指使，進行集體性的竊密？抑或是涉案工程師為了見利忘義，受到金錢誘惑而犯案？都是檢調急欲釐清的疑點。



由於事涉層面極廣，加上牽涉到日商大廠，檢調目前也不排除搜索相關處所並或約談相關人員，追查這起史上最嚴重的核心技術洩密事件。