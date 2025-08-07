特朗普出招　賴士葆：美國在掏空台半導體業

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月7日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但如已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免，台積電在此條件中。對此，中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示，雖然對台積電影響不大，但從長遠角度來看，這是在掏空台灣的半導體產業。



特朗普最新說法，讓台積電股價一掃日前陰霾，盤中上漲55元（4.44%）來到1180元，台股加權指數也噴出大漲逾500點。



但賴士葆說，特朗普的目的就是要半導體供應鏈都回到美國，而台灣外銷產品中，有80%左右都是半導體相關的產品，特朗普此舉等於強迫上下游產業都要過去設廠，這影響太大了，動輒上萬個工程師都沒有工作機會，或者都要往美國跑，會讓台灣的科技人才流失嚴重。



特朗普宣布，將對晶片與半導體徵收大約100%的關稅，強調要在美國投資設廠才能免除高昂關稅，特朗普提及輝達投資5000億美元、蘋果6000億美元、IBM1500億美元、日本軟銀1000億美元、台積電2000億美元的在美投資計劃。特朗普一一點名很多製造商都回到美國投資，尤其是台灣。



賴士葆今天在“立法院”接受中評社訪問時對此表示，這一定程度等於是掏空整個台灣的半導體相關產業，包括產業鏈，因為產業要外移到美國的話，台灣的年輕人工作機會怎麼辦？這是大問題，且工程師都往美國跑的話，台灣競爭力也會流失。



賴士葆提到，也不是每一個半導體廠都像台積電這麼厲害，資金雄厚還可以到處設廠，有些廠可能搬去美國後，台灣這邊就空掉了，這是讓人最擔心的地方，等於是整個供應鏈外移美國的問題，幾百家的供應鏈，這影響可能是非常全面且長遠的。



賴士葆強調，特朗普當然就是以美國為主，所謂的台美友誼那些不重要，就是做生意，而且產業到美國設廠，會以美國的工人為主，美國工程師為優先，能隨著產業移往美國的多是高階人才，在台灣一般的操作員等等不可能過去，所以留下來這些人怎麼辦？這都是要考慮的。



賴士葆認為，不能只看台積電獲得豁免就認為此事件影響不大，台灣的半導體產業不是衹有台積電，也衹有台積電有那個財力可以到處設廠，分散投資，整個來講這對美國應該是短多長空，因為產業會評估，到底移往美國後該怎麼辦？