普發現金有變數　吳思瑤：財政大餅只這麼大

“行政院”外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／賴清德已於1日正式公告生效《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》，其條例中明訂要普發現金新台幣一萬元。不過，最新傳出，“行政院”原本要在今日通過的特別條例預算，但在美國總統特朗普宣布新一波關稅措施後，突然在院會開始前再度更新議程，拿掉韌性特別預算的案子。



“政院”原定今討論5450億元“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算”，包含2350億元的普發現金，但在最新更新議程中，已將該案抽出。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤說，難題在需舉債，“財政大餅衹有這麼大”，若定排富條款，又會在野黨定位的還稅於民背道而馳。



綜合台媒報導指出，根據“立法院”三讀通過的“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”，條文僅明定普發現金1萬元的預算為2350億元，其他韌性、產業支持等共3100億元，三讀條文並沒有寫明預算編列數字，因此“行政院”可以彈性調整。據瞭解，“行政院”之所以臨時抽掉特別預算議程，是因為產業情勢有變，預計下周院會才會提報。



身兼民進黨主席的賴清德昨在民進黨中常會首度表態指出，“行政院”將依“立法院”審議通過的特別條例，提出特別預算案，並送到“立法院”審議，賴清德的說法，是否代表“賴政府”先前不認同普發現金一萬元的態度已有轉圜，引發外界揣測。



昨晚公布今天院會議程時，一開始沒有將“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算”列入，但後來又更新將特別預算納入。不過，特朗普在台灣時間凌晨宣布新一波關稅措施後，“行政院”於院會開始前再度更新議程，拿掉韌性特別預算的案子。