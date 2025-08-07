沈伯洋肯定秘密會議　轟不知徐巧芯為何咆哮

綠委沈伯洋7日主持關稅案秘密會議，不滿藍委徐巧芯 的抨擊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）“立法院”“外交及國防委員會”今天安排向“立委”出示“台美對等貿易談判相關文件及資訊處理協議”，全程秘密會議。會議主席、民進黨“立委”沈伯洋受訪表示，因為秘密會議，國民黨籍“立委”徐巧芯無法表演，我們創造談判中來“立法院”報告，過去沒有例子，我們也覺得是要監督。希望保密部分在“立法院”讓“立委”監督，“立委”可以看機密文件，大家翻閱機密文件，不曉得為什麼徐巧芯要咆哮。



沈伯洋指出，過去也有混合機密形式，先報告再清場，今天也沒有議事錄直接進入機密會議。可能徐巧芯對“立法院”議事規則不熟悉才會講這樣的話。今天關稅事情大家都非常關注，“行政院”去談判，“立法院”的監督不分黨派，事前監督，事中、事後監督，卻去哪個國家談，談完有沒有新聞稿。事後到“立法院”，我們現在是創造事中（談判中）來“立法院”，我們也覺得是要監督。



他表示，希望保密部分到“立法院”讓“立委”監督，“立委”可以看機密文件，大家可以翻閱機密文件，如果把這些談判內容都揭露會破壞談判，最好就是“立委”用秘密會議監督，不曉得為什麼徐巧芯要咆哮，難道這些保密協定可以放在外面讓大家都看到嗎？



中國國民黨籍“立委”、召委黃仁下週也排了相關會議，沈伯洋說，黃仁安排的不是針對保密協定，有機密跟非機密這樣安排不是很好的監督方式嗎？