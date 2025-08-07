劉鏡清：台積電關鍵技術與團隊絕對守在台灣

台“國發會主委”劉鏡清接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月7日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普6日宣布台積電將赴美投資2千億美元，並要課徵半導體100%關稅，但若在美設廠的企業可豁免關稅。台“國發會主委”、台積電公股董事劉鏡清表示，台積電目前銷美其實才1%多，台積電在台灣設廠投資仍遠遠超過美國，關鍵技術與團隊絕對守在台灣，他是非常有信心，就他瞭解仍維持投資美1650億美元。



“立法院”經濟委員會7日邀請“國發會主委”劉鏡清就“美國對等關稅底定後，台灣經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃”進行報告並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”謝衣鳯。



謝衣鳯、台灣民眾黨籍“立委”張啟楷均問，台灣能否守住台積電？特朗普日前說台灣偷走美國晶片生意，如今上下游相關供應鏈業者是否都過去美國？因要課半導體100%關稅，會否加速其他半導體產業均赴美？



劉鏡清答詢，台灣絕對守得住台積電的關鍵技術，台積電目前的關鍵核心領導團隊、總部都在台灣，因此絕對守得住，台積電在台建設廠最多，遠遠超過海外，“國發會”是很有信心。



劉鏡清說，台積電不是外移，外移的意思是把台灣的廠都關掉了，然後到美國生廠，台積電是根留台灣、全球布局，台積電在高雄、嘉義、台中等都在建廠，台積電在台投資遠超過美，事實上台積電外銷美才1%上下、沒那麼多，這叫做擴廠，台積電的先進製程都在台灣。



張啟楷追問，未來是否在台投資減少、對美大幅增加，還是有外移風險？劉鏡清說，每個企業要投資時，都會看到手上的資金、流量、布局，沒有企業會花千億去美國蓋廠、然後沒人買，一定是有訂單才會往美國移動，但台積電在台建廠仍遠比美國多，台積電對資金流量一定很嚴謹。他確定台積電是在美國有訂單、才會去生產。