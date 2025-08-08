美關稅衝擊傳產　陳永豐：轉移不及就會倒閉

台中工業會理事、群祐機械公司董事長陳永豐。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月8日電（記者 方敬為）美國對台課徵對等關稅20%，7日實施，台中工業會理事、群祐機械公司董事長陳永豐接受中評社訪問表示，台灣產業面臨嚴峻挑戰，因為主要的競爭對手日本、韓國輸美關稅僅15%，台灣的業者勢必失去外銷競爭力，大家都要設法轉移市場，因為美國買家會開始轉單，台廠如果轉移不及就很可能斷頭、倒閉，他旗下就有一間廠房因此收掉，態勢相當艱困。



陳永豐，1992年創立群祐機械公司，曾任台中市精密機械園區廠商協進會理事長，現任台中工業會理事，對中台灣的機械業發展脈絡相當熟悉。



美國白宮7月31日在官網行政命令頁面公布對等關稅清單，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%。根據台“經濟部”“產業技術知識服務計劃”評估報告認為，20%對等關稅將導致台灣輸美產品價格上升，對工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業影響尤為顯著。



陳永豐表示，當前業者唯一能夠自救的方式只有積極調整外銷市場，盡量分散、轉移美國市場，美國這一波對等關稅稅率8月7日起就要實施，其實已有許多美國買家通知台灣業者終止合作，開始出現轉單效應，台灣業者若無法及時做到市場轉移，馬上就要面臨被斷頭、資金周轉不靈的窘境，撐不住的話，就只能倒閉收場。



陳永豐說，現在對台廠最棘手的地方在於，在關稅這條起跑線上，就輸給日韓主要競爭對手5個百分點，加上台幣升值等匯差問題，大幅稀釋外銷利潤，台灣業者的產品價格競爭力絕對遠遠落後日韓，即使品質可能較佳，但在差異性不大的前提下，美國買家不可能幫忙吸收關稅成本，台灣業者也沒有轉嫁成本的空間，可以說，美國市場基本上是難以突圍。

