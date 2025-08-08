鍾小平惹怒民眾黨　孫健萍：朱立倫應化解

國民黨中常委孫健萍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市議員鍾小平稱為藍白合才向台灣民眾黨前主席柯文哲道歉，引發白營不滿。表態參選黨主席的中國國民黨中常委孫健萍7日接受中評社訪問表示，主席改選10月登場，他認為鍾小平要持續堆疊善意，現任主席朱立倫交棒前應該要發揮影響力盡可能化解，未來全黨上下對於化解這樣的心結，更是責無旁貸。



鍾小平因指稱民眾黨前主席柯文哲收賄新台幣3、4億元遭控告涉加重誹謗，雖兩人最後和解收場，但鍾小平受訪卻稱“基於藍白合，社會應和解”，再度引爆白營不滿，柯文哲妻子陳佩琪7日更是撂下狠話，揚言要“再告一次”。對此，鍾小平則簡短回應“尊重她”。



孫健萍表示，有關柯文哲支持者對鍾小平的不滿，這是可以理解的。他認為在藍白合作的過程中，不要說兩個政黨，就連家人、朋友要磨合都需要花一點時間。他建議鍾小平應該要持續堆疊善意，且未來國民黨下一任的主席，必須在藍白的互動上，更加地積極展現動作出來。



孫健萍表示，以他自己為例，柯文哲父親告別式他全程參與公祭，包括在高雄，民眾黨曾辦聲援柯文哲保外就醫的晚會，他也是有到現場，親力親為表達出對柯文哲保外就醫訴求、喪父哀悼之意。當然未來也希望在公共議題上合作都能夠緊密結合，不管是能源、司法改革、關稅等。



孫健萍表示，鍾小平屬於自走砲，沒有明確屬於哪一方的人馬。不過朱立倫有恩於鍾，硬要說的話，在黨內朱立倫應該與鍾小平關係最好。其實朱立倫可以更進一步發揮影響力，去盡可能化解鍾小平與柯文哲之間的嫌隙，因為截至10月31日以前，主席還是朱立倫，還是要盡可能化解。



孫健萍表示，至於11月1日接棒上來的新任主席，全黨上下對於化解這樣的心結，更是責無旁貸，因為攸關藍白合作。化解是需要長時間，且用比較誠懇的做法，才能夠達到。破鏡要圓回來，需要比較多的技術、方法，人與人相處就是這樣，吵架有嫌隙，彌合需要一點時間，也需要展現誠意。

