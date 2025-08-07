特朗普半導體關稅有貓膩　專家揪4關鍵待解

特朗普公布將對晶片與半導體徵收100%關稅。（照片：The White House YouTube） 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但如已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。普華商務法律事務所表示，豁免廠商投資門檻，以及與半導體相關的終端商品是否課稅，仍未明朗。



媒體報導，普華商務法律事務所合夥律師李益甄7日解釋，本次政策公布除公布預期實施的稅率和豁免條件外，並沒有太多細節。例如先前232條款調查涵蓋範圍的半導體製造設備，及包含筆電、智慧型手機等半導體終端產品是否課稅，均未宣布；此外，對於豁免廠商的投資門檻、關稅如何計算，也有待白宮和美國海關及邊境保護局（CBP）發布進一步消息。



另外，普華商務法律事務所指出，由於特朗普表示，晶片和半導體廠商已在美國設廠或承諾將在美國設廠製造，將可豁免於半導體關稅，此舉對於計劃於美國增加投資的台積電或輝達、蘋果，不啻為一大利多，也可能帶動台廠相關供應鏈赴美的計劃。



李益甄提醒，半導體關稅雖未公布具體開徵時間，但預計近期內就會上路。另外，232條款雖然是針對特定產品課徵，理論上對於不同國家會一體適用，不至於影響各國廠商間的競爭力；但日本、韓國先前均曾在貿易協議中向美國爭取半導體、藥品適用最惠國待遇，歐盟的對等關稅也有15%的封頂稅率，則美國是否給予個別國家稅率優惠，仍有待密切觀察。