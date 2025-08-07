劉佩真：須觀察半導體鏈赴美　影響台灣經濟

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但如已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。半導體產業專家分析，台積電持續積極投資美國，影響有限。但未來要觀察是否有更多台積電供應鏈及業者赴美投資，造成本土生產半導體比重下滑，進而影響台灣就業及所得、投資，必須特別關注對台經濟影響。



劉佩真強調，美國祭出半導體100%稅率，是懲罰及鼓勵性兼有的組合拳，如果到美投資相對就可獲得豁免，如果不去投資，就會遭懲罰性100%，會讓業者感受到相對壓力，會使得全球半導體業者未來落地於美國生產，生根布局更強化。各國半導體業者紛紛到美國投資。



根據《中央社》報導，專家也指出，特朗普半導體關稅政策，將加速全球半導體產業在美國投資生根，讓半導體供應鏈成本和電子終端產品售價提高，對未來半導體市場需求帶來不確定性。



台經院產經資料庫總監劉佩真受訪分析，這凸顯特朗普要讓美國半導體產業重返榮耀的目標，先前特朗普使用“紅蘿蔔”政策、亦即推動“大而美法案”（One Big Beautiful Bill Act），獎勵半導體產業投資稅額抵減率提升至35%。現在特朗普祭出“棍棒”政策，也就是要到美國設廠投資、否則輸美晶片和半導體課徵100%關稅，這些都會影響未來全球半導體業者布局策略與方向。



劉佩真表示，美國是全球最大的人工智慧（AI）以及高效能運算（HPC）應用市場，特朗普欲課徵100%晶片關稅，也會牽動半導體先進製程業者布局，晶片關稅影響程度較全面性，可持續觀察各大廠布局美國進展。

