台積電免100%關稅？台官方：正式公布為準

經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（截自院會後記者會YouTube直播畫面) 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。對於台積電是否可以豁免關稅？相較於市場的全面樂觀，“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣強調，美半導體關稅必須要等待美國政府公布正式行政命令，才能界定出適用範圍。



美國總統特朗普6日針對半導體關稅發表談話後，市場多解讀已在美國生產晶片的台積電可以豁免100%關稅。台積電7日帶動台股上漲500多點，被視為利空出盡的慶祝行情。但台官方態度較保守。



“行政院”經貿談判辦公室指出，台灣爭取對等關稅包裹攸關晶片關稅的美國貿易擴張法“232條款”、供應鏈合作一併討論，目的是爭取最惠關稅，為半導體廠商爭取最公平的國際競爭地位。



“行政院”發言人李慧芝表示，政府持續跟美國保持聯繫，雙方談判團隊除了就對等關稅議題有持續磋商外，也正在跟美國一倂討論供應鏈合作還有232條款的相關議題。



對於半導體關稅，顏慧欣表示，這是特朗普在說明蘋果投資案順帶提到的問題，具體是否針對半導體課徵100%關稅，可能還是有待最後正式的行政命令。但對談判團隊來說，一定會持續跟美國爭取一倂討論，在對等關稅談判裡面要把232條款以及供應鏈合作一倂納入，今天特朗普公布的內容，並不影響接下來談判的策略與步驟。