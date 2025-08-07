最新財產申報出爐　藍委林思銘欠債最多

藍委林思銘。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／台“監察院”分批公布“立委”財產申報，在第266期廉政專刊的“立委”財產申報中，包含中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、國民黨籍“立委”徐巧芯、葉元之、民進黨籍“立委”黃捷等人，此波財產申報中，欠債最多“立委”為國民黨籍“立委”林思銘高達6235萬974元、鄭正鈐5712萬5716元次之；而頻上通告的國民黨籍“立委”葉元之、廖先翔財力頗豐，民進黨籍“立委”吳秉叡身家粗估也有上億。



傅崐萁名下則有4筆土地、3筆建物，分別位於台北大安跟花蓮吉安鄉，存款713萬6846元、多筆股票總值208萬7570元、2筆信託活存100萬9806元、10筆保險、債務4479萬4282元，用於購置不動產。



林思銘名下有15筆土地、3筆建物，多數位於新竹縣竹東鎮、寶山鄉，2部BMW豪車、一部瑪莎拉蒂、一部納智捷。存款則有150萬3098元、股票4萬1860元、7筆儲蓄型保險，債務高達6235萬974元，主要用於周轉金、購置不動產。



至於頻頻接政論節目通告的葉元之其實財力頗豐，名下有4筆土地、8筆建物、一部福斯汽車，存款3280萬3709元、股票總值147萬610元、基金受益憑證915萬60元、8筆保險。



鄭正鈐名下則有7筆土地、6筆建物、一部奧迪汽車，存款72萬4167元、股票總值39萬6830元、11筆保險，驚人的是，鄭正鈐債務高達5712萬5716元，主要用於購置不動產、周轉金。



而徐巧芯名下1筆土地、建物，位於台北市松山區，存款1227萬5445元，聯博全球非投資等級債券基金202萬8852元、南非幣保守型組合式商品35萬2300。債務1360萬6759元，用於房屋貸款。