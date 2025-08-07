林智群解析　台積電內鬼這輩子恐賠不完

針對台積電的內鬼洩密案，律師林智群在臉書發文表示看法。（照：林智群臉書） 中評社台北8月7日電／台積電員工洩密案，有3名離職、現任工程師收押禁見。對此，律師林智群表示，3名涉案人這輩子都賠不完了，還被肉搜出來，有房子有小孩，太太也有正當職業。如果另一半背了巨債，2012年修法之前，會產生“夫債妻還”、“妻債夫還”的不合理情形。現在情況就是原則上夫妻債務各自處理，除非是夫妻共同生活費用、互為保證人、婚前債務用於婚後家庭生活。



台灣高等檢察署智慧財產檢察分署於7月25日至28日陸續傳喚、拘提涉案的9名相關人士，經過偵訊後，檢方認為陳姓、吳姓、戈姓等3名工程師，疑似竊取台積電機密資料，向法院聲請羈押獲准。



林智群今天在臉書發文表示，2012年修法之前，很多債權人會向法院聲請將債務人的財產制宣告改用“分別財產制”，債務人對其配偶就會有剩餘財產分配請求權，然後債權人就可以代位債務人向配偶行使剩餘財產分配請求權。這時候就會產生“夫債妻還”、“妻債夫還”的不合理情形。



他說，不過因為這種案子太多，也不合理，“立法院”後來修法，債權人不得再向法院聲請宣告改用分別財產制，並明訂剩餘財產分配請求權具有一身專屬性，債權人不得再代位行使，以根除上面講的不合理情形。現在情況就是原則上夫妻債務各自處理，除非是夫妻共同生活費用、互為保證人、婚前債務用於婚後家庭生活。



從台積電離職後到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結仍在台積電的前同事，大量翻拍2奈米製程機密。檢調出手後，將陳姓等3名工程師收押。而檢方查出，3人中有人最近豪擲上億元，買下新竹市兩棟豪宅，與資力顯不相符。檢方因此深入追查金流，要釐清本案背後是否仍有藏鏡人。



近日內Threads社群平台流傳1張Line截圖，內容是遭收押的某位工程師在職場上高調炫耀“不缺錢”，還稱自己最近砸錢購買2棟豪宅，1棟4千餘萬，另一棟也差不多，總計花費近億元；其中4千餘萬的豪宅，自備款就需要3千萬元。該名工程師資歷並不久，但被爆料他最近常對外說“不缺錢”，也不太搭理上司、同事，經常準時上下班，最近“突然有錢到嚇到朋友、同事們”。