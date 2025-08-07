普發現金不排富！台官方：不會變動

卓榮泰主持“行政院”院會。（照片：“行政院”提供） 中評社台北8月7日電／攸關普發現金、因應美國關稅支持產業方案等的“因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算”，未排入今天“行政院會”議程中。“行政院”發言人李慧芝今日在院會後記者會回應表示，“對於普發現金條例，已經三讀的特別條例，除了產業支持方案可能會調整，其他的都不會變動”。這也等於間接證實，確認普發現金沒有排富條款。



因應美國對等關稅衝擊，“立法院”日前三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元新台幣，並明定每人普發現金1萬元，普發現金定於今年10月31日前完成，“行政院長”卓榮泰日前表態，“行政院”確定不會提出覆議，但認為相關條文有“違憲”之虞，將於適當時機提出“釋憲”。



特朗普在台灣時間今日凌晨宣布新一波關稅措施後，該韌性特別預算案，今天臨時取消排入“行政院會”議程之中。



李慧芝主持“行政院”院會後記者會時表示，關於特別條例的部分，未來政府也會按照三讀特別條例來編列特別預算，不過目前“政院”也是思考要調整整個產業支持方案，研議是否會擴大來適用範圍，那其他的部分是不會有變動的。



後來媒體再追問“所以普發現金會依據條例，2350億來編列嗎？”李慧芝不斷重申，會按照三讀內容編列特別預算。



至於這是否代表“行政院”不會對特別條例提出“釋憲”？李慧芝僅說，“行政院會”透過合法合憲的管道，來持續溝通努力。