綠委王義川諷盧秀燕　民進黨性平部嚴厲譴責

針對綠委王義川調侃盧秀燕使用“2400元粉底液”，民進黨性平部在臉書發文表示不歡迎。(照:民進黨性平部粉專) 中評社台北8月7日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前勘災，民進黨籍不分區“立委”王義川在政論節目上調侃盧所使用“2400元粉底液”。對此，民進黨性平部今天表達嚴厲譴責，並強調“我們不要厭女的台派”。“立法院”民進黨團幹事長吳思瑤也說，化妝不是問題，性別不應該拿來炒作。



民進黨性平部透過臉書發文表示，近日王義川於政論節目以嘲諷口吻，評論盧秀燕的粉底液價格與外貌，性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派，超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。外貌羞辱是最膚淺的攻擊，只是以父權體制的框架攻擊女性。不知道化妝品價格、不知道持妝效果的男性，無法同理女性為了維持容貌必須付出多少額外成本；女性卻又在必須依照社會主流的要求維持形象的同時，被迫接受男性的指教。



國民黨籍“立委”王鴻薇7日也具名發函向通訊傳播委員會（NCC）檢舉，批評王義川歧視、比不雅動作妨害風化。她批評NCC如果一定要有人檢舉才停止裝睡，現在她來檢舉了，NCC不要再推拖拉。



綠委吳思瑤受訪表示，化妝不是問題，性別也不應該拿來炒作，社會應當聚焦關切地方首長的勘災，有沒有用心、救災有沒有到位，這才是大家要嚴肅面對的。而盧秀燕此刻飛“出國”的決定，就可以檢視盧對於台中市民及災區重建，因應未來隨時都有豪大雨威脅，“有用心嗎？市政有到位嗎？”



時代力量主席、前“立委”王婉諭昨日也在Threads上發文表示，真心希望台灣社會對於女性在公眾議題的討論，可以停留在她的立場、論述、行為，而不是她們的身材、外貌、妝容。她說，這幾天，有支持罷免的公民，被反罷免方惡意修圖、合成、公審，甚至，還充斥著許多針對身材的性騷擾留言。同一時間，也看到政論節目上對盧秀燕市長的妝容、粉底液價格的嘲諷。

