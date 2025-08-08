施威全：台灣須警惕法西斯式政治宣傳手法

淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月8日電（記者 方敬為）民進黨發動藍委大罷免行動，爆出以納粹手法操作。淡江大學全球政治經濟學系兼任助理教授施威全接受中評社訪問表示，綠營從黨外時期就是靠法西斯式的宣傳手法凝聚支持，將矛頭對準外省族群，加以分化、對立，到現在的“抗中保台”皆如此，雖然這次罷免失敗，抗中牌開始引人反感，但不代表相關手法就此無效，此法西斯行徑，台灣社會需要警惕。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委期間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體負責人。



全台24位藍委及新竹市長高虹安罷免案7月26日全被否決。8月23日還有第二波罷免案投開票，包括新北市羅明才、新竹縣林思銘、台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、南投縣馬文君、游顥等，共7席藍委面臨罷免挑戰。在各界關注第二波罷免行動的發展時，罷免團體被爆出“模仿納粹操作選民情緒”，引發嘩然。



施威全表示，其實法西斯的氣氛，或法西斯式的種族仇恨動員手法，在台灣一直存在，只是有時候很濃厚，有時候不那麼強烈而已。事實上，民進黨在黨外民主運動的崛起，本來就伴隨著“民族主義”的色彩，當民進黨號召“台灣人出頭天”的時候，事實上矛頭對準的就是“外省族群”，這也是易造成社會分裂、對立，並進而凝聚支持力量的操作方式。



他提到，民進黨這套手法一直沿用迄今，就連當時反ECFA的太陽花運動，也是藉著經貿議題去包裝法西斯主義，同一群人當時宣稱是“反對談判黑箱”，現在面對外界質疑為何不對美台關稅談判不透明譴責時，又改口稱當時是“反對中國經貿壓迫台灣”，等於是證實了其奉行法西斯主義行徑。



施威全指出，包括所謂“抗中保台”也是如此，即使“抗中牌”，在這一次大罷免行動中未能發揮預期效果，因為已開始引人反感，但並不代表未來皆無效，畢竟兩岸關係或大陸政策之所以複雜，且具有挑戰性，就是因為這當中牽涉到了很多感覺與認同的問題，並不是理性陳述就可以輕易解決的，因此未來抗中牌仍會是民進黨好用的政治操作手段。