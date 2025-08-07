鄭文燦為己辯護23分鐘　反駁檢方指控

鄭文燦7日庭訊後步出桃園地方法院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。鄭7日上午出庭時，為自己辯護長達23分鐘，一一反駁起訴書當中對他的指控，強調檢方虛構合議對價的職務行為來對他進行人格上的侮辱。



桃園地方法院7日開庭審理鄭文燦涉貪案，勘驗2017年9月7日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔，這次會議也被檢方認定是鄭與同案另一被告廖俊松有合議對價職務行為的關鍵。鄭在勘驗會議錄音檔後，為己辯護長達23分鐘，一一反駁起訴書當中對他的指控。



鄭文燦表示，他在第一次出庭的時候就曾說過，檢察官是人，不是神。檢察官對全案案情、證據採認與認定理由，很多地方都是錯誤的。他相信這些錯誤不是故意扭曲或預設立場，所以大家才有必要來勘驗會議紀錄、監聽譯文與偵訊光碟，準備程序庭須把這些先還原，才會知道起訴書的證據清單與事實真相，有很大的落差。



鄭文燦指出，起訴書中充滿各種臆測，包括臆測沒有發生過的事情，他和桃園市政府依法行政的立場非常清楚，但在起訴書當中，卻被扭曲成是為了要幫廖俊松解套9.12公頃土地，甚至以此來虛構這是合議對價的職務行為，但這與會議內容和結論卻完全相反。



鄭文燦強調，一個市長不可能忙了1、2年的目的是為了拿錢，這是對他人格的侮辱，也是過去幾次出庭他為何心情會有所轉折與感慨的最大因素。