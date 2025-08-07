閩南狼爆八炯抺紅鍾明軒內幕　陳玉珍：唾棄

藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／網紅八炯先前發布一支紀錄片影片，內容被外界質疑影射抹紅另一網紅鍾明軒，網紅閩南狼6日爆料事實並非如此，其中有很多事都是沒有確認、沒有證據的情況下就被上傳。八炯6日對此表示，紀錄片重點在揭露統戰參與者，並非針對個人。中國國民黨籍“立委”陳玉珍痛批，八炯公開播放、事後又公開卸責，毫無公信力，罷免團體還奉其為精神領袖，更顯得罷免行為毫無正當性。



八炯當初與閩南狼合作拍攝統戰相關影片，內容集中在鍾明軒身上，導致鍾遭外界砲轟。不過昔日戰友閩南狼6日透露，“海峽導報”的林靖東的原話是，他們其實根本不認識鍾明軒，只是拿他的影片來轉發，八炯卻仍堅持發布，他質疑這樣做是否太過分，八炯卻回說自己最會打輿論戰，“這種東西就是要不擇手段”。



鍾明軒對此相當不滿，接連上傳多段影片回應，直言遭到抹紅，引發網路熱議，每段影片觀看次數均達數十萬，引起各界關注。



八炯6日深夜回應，他們所製作的紀錄片重點，始終聚焦在揭露交流團背後的統戰真相，其中涉及的個別網紅，僅在於是否為統戰參與者，並非針對個人。



根據《中時新聞網》報導，陳玉珍表示，八炯影片是公開錄製、公開播放，事後卻又聲稱不是針對個人，只是針對行為，這種卸責說法根本毫無公信力，“既然說的話不可信，以後更應該被大家唾棄”。



陳玉珍指出，最荒謬的是罷免團體竟將八炯奉為精神領袖，這樣的罷免行動從頭到尾都沒有正當性。公開攻擊他人卻不願負責的人，根本無資格帶頭號召任何政治行動。