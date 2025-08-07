台積洩密案指向日本　外媒：晶片戰升溫

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北8月7日電／全球晶圓代工龍頭台積電2奈米製程洩密案，且機密流向的是“東京威力科創（TEL）公司”，台灣、日本之間的晶片之爭浮上檯面，引發國際關注。韓媒《中央日報》（korea joongang daily）報導，台灣與日本曾經友好的關係出現緊張，也凸顯晶片戰爭愈演愈烈。



韓媒《中央日報》（korea joongang daily）6日報導此事件，以“台積電洩密案意外扯出日本，凸顯晶片戰愈演愈烈”為標題，內文提到台積電機密外洩事件引發軒然大波，儘管最初有人懷疑機密流向中國，不過最終線索指向了“東京威力科創（TEL）公司”。



報導指出，有媒體稱被盜的機密已經被轉交給日本Rapidus公司，這是一家由日本政府與私營部門於2022年成立的晶片代工廠，目的是想振興日本半導體產業。報導直言，此事件恐讓台灣與日本的友好關係出現緊張跡象。



《CNN》也引述台媒、日媒報導此事件，提到台灣“高檢署”以涉嫌涉嫌違反《“國家安全”法》、非法取得營業秘密，拘留3名台積電前任和現任員工。《CNN》指出，台積電生產全球90%以上的先進半導體晶片，為從智慧型手機、人工智慧（AI）應用到武器等各種產品提供動力，主要客戶包括蘋果和輝達等。



《CNN》指出，台積電的技術實力讓台灣人普遍相信，全球半導體產業對台灣的依賴，讓台灣可以擁有“矽盾”，也可以成為全球外交的籌碼。因此《CNN》直言，“如果台積電關鍵商業機密被洩露，恐威脅台灣的‘國家安全’，因為這將會縮小台積電在先進晶片製造領域，與競爭對手的技術領先優勢。



涉案被捕人員之一是台積電前員工，現已加入東京威力科創。有媒體稱，被盜的商業機密已被轉交給Rapidus，這是一家由日本政府和私營部門於2022年成立的晶片代工廠，旨在振興該國的半導體產業。據報導，這些數據被用來調整正在研發的設備。