台關稅20%今生效！民眾黨批賴清德要騙多久

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／台灣輸美關稅20%已於8月7日中午生效，台灣民眾黨表示，目前沒有任何訊息顯示關稅有調降的空間，反而不斷看到特朗普總統釋放各種訊息，而賴清德跟執政團隊卻狀況外，只能用“暫時性”關稅來跟民眾爭取“補考時間”，至今卻毫無進展，根本就是“談判搞黑箱、補考交白卷”，賴清德的“暫時”話術還要騙民眾多久？



民眾黨指出，自從上周美國政府公布台灣關稅20%已一周，而“賴政府”依舊無法給民眾清楚交代，究竟20%關稅要“暫時”到何年何月，但從今日起，台灣輸美關稅多出主要競爭對手日本、韓國5%，對百工百業來說，這個“暫時”簡直度日如年，“賴政府”根本束手無撤，至今仍以拖待變，持續用保密協議包裝黑箱。



民眾黨表示，民眾要不到答案，反而天天聽到政府部門“練肖話”（閩南語：胡說八道），“行政院秘書長”龔明鑫說“企業海外投資不代表外移”、“經濟部長”郭智輝狀況外說“特朗普假訊息”，荒腔走板的發言說明了執政團隊只剩一張嘴，靠美化、內宣的方式，用包裝過的語言欺騙民眾，掩蓋真相，但面對高關稅挑戰，可不容許官員們“當賴皮、耍嘴皮”。



民眾黨強調，請“賴政府”說清楚講明白，20%關稅是否暫時變永久？萬萬不可“以黑箱作業的方式，未審慎評估各行各業所受的衝擊，就送入“國會”，那就真正坐實了賴清德所領導的政府就是他口中的獨裁政府。