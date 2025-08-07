刨根台積電！美分析師主張要一半工程師赴美

半導體分析師Patrick Moorhead表示，應讓一半的台積電研發工程師到美國。(照:Patrick Moorhead X) 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普6日表示，台積電將投資美國2000億美元，比先前台積電公布的1650億美元略高，為了避免高昂的晶片關稅，企業擴大投資美國成為必然。曾任超微（AMD）高層的半導體分析師Patrick Moorhead在社群平台X上表示，與其要求台積電赴美設廠，不如讓一半的台積電研發工程師到美國。



對半導體產業有縝密觀察的Patrick Moorhead表示，只要台積電的智慧財產權仍留在台灣，一旦台灣受到攻擊，美國境內沒有下一代的半導體技術，大陸反而有機會掌握它，台積電美國廠將會停滯不前。



Patrick Moorhead認為，寧願美國擁有一半的研發工程師而非多一座晶圓廠，就像太空競賽一樣，若我們擁有火箭工廠，但沒有來自德國的火箭工程師，我們只會有晶圓廠，卻沒能力製造任何東西。



根據《中時新聞網》報導，此番說法等於推翻目前台積電與台灣政府強調“根留台灣”的方向，財經專家游庭皓表示，“很恐怖，如果美國有部分官員想要把台積電工程師全搶走，那就完了，希望不要發生這樣的事情。”



此外，游庭皓認為，台積電避免關稅風險之後，還需要小心產能或政治博弈的風險，特別是美國反壟斷調查，如果市佔率不斷擴大，美國的反壟斷調查也是一件很恐怖的事情。



目前台積電預計在美國投資1650億美元，興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。台積電董事長魏哲家強調，美國研發中心的主要目的是改善生產線，並非推進新技術，強調根留台灣決心。