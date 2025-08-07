柯文哲趁休庭飆罵檢察官：不要臉、沒良心

柯文哲在休庭時痛批檢察官，每天這樣亂編故事，不羞恥嗎？（照片：柯文哲臉書） 中評社台北8月7日電／台北地方法院審理京華城案，7日提訊台灣民眾黨前主席柯文哲，由前台北市政府副秘書長李得全作證，開庭一小時後，法官宣布休庭。不過，休庭期間，柯文哲對著坐在對面檢察官席的3名檢察官爆粗口，接著一連串狂罵檢察官“要不要臉”、“有沒有良心”、“你們逼死彭振聲老婆”，還問檢察官“我像是會貪污的人嗎？”



根據《中時新聞網》報導，審判長江俊彥於詰問證人完畢後，請檢辯雙方針對休庭期間表示意見，公訴檢察官林俊廷指出，公訴檢察官就是做訴訟攻防，被告也不應該用謾罵方式進行，檢察官也希望調閱法庭錄影畫面。審判長江俊彥指出，休庭期間雖也適用法院組織法罰則，但也要經審判長制止並記明筆錄為要件，合議庭當時不在場，會再調閱法庭錄影。



不過，休庭時柯文哲情緒失控狀況，柯的臉書小編也完整記錄，“柯坐在法庭裡繼續閱讀卷宗，看著看著，突然他站起來拿起麥克風對檢察官大罵：“你們每天這樣亂編故事，不羞恥嗎？林俊廷（檢察官）去當網軍就好”。他非常憤怒，繼續質問檢察官：“你們到底有沒有羞恥心？我被關了11個月，現在還在討論那一條法令違法，我是會圖利貪污的人嗎？我一輩子當外科醫生都在救人，你們都在想怎麼編故事害人，怎麼可以這樣？不覺得羞恥嗎？就是硬要羅織柯文哲罪名！”



“你們要想想看，十年後台灣會怎麼看這個案子，你們看卷宗就知道，送研議之後我就沒有在管京華城了，檢察官硬要編故事把柯文哲關起來，你們去叫林俊言出來，我跟他對打，難道這樣亂搞就可以升官？”“這些人（手指旁聽席）都跟我在台北市政府工作，我是會貪污的人嗎！”



“我被關了十一個月，我有做什麼錯事嗎？你們到底有沒有良心？你們有本事去處理鏡週刊嗎？你們有本事把一個小草收押兩個月，‘中華民國’司法可以這樣搞嗎？去看看邱佩琳的證詞，要不要把裴偉抓起來？你們有本事處理鏡新聞嗎？你們放任鏡新聞這樣搞，台灣人民怎麼會相信司法，彭振聲的太太就是被你們害死的，台灣司法這麼脆弱是你們搞的，你們唾面自乾！”“大罷免會大失敗，你們也有責任！看游盈隆民調就知道，那些國民黨的‘立委’應該集資做一面匾額送來北檢給你們，上面寫惠我良多。”



“我過去當外科醫生都在救人，你們怎麼每天編故事害人？ 賴清德在幹什麼？把一個‘國家’搞得四分五裂。”“你們回去告訴賴清德，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！”