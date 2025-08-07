台談判女將顏慧欣家學淵源　父曾任WTO代表

“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／此次台灣赴美經貿談判代表團由“行政院副院長”鄭麗君領軍，包括老將楊珍妮，中生代“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣等。能言善道的顏慧欣家學淵源，父親顏慶章亦是台灣財經名人，曾任“財政部長”、台灣首任駐WTO代表，曾代表台灣參與杜哈談判。



台灣這次赴美談判，罕見三女將擔綱，鄭麗君是台大學哲學系學士、巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士、博士候選人，過去無明顯財經背景。現年71歲的楊珍妮，曾任“經濟部”國際貿易局長、台灣美國事務委員會主任委員；現任“行政院政務委員”管轄督導業務為“行政院”經貿談判辦公室（對外經濟貿易談判）“外交部”和“僑委會”，算是台官方經貿談判老將。



中生代的顏慧欣，為美國威斯康辛大學法學碩士與法學博士，曾任職“經濟部”、“財政部”、“文化部”、台北市政府、工業總會有關委員，以及中華經濟研究院經濟法制研究中心主任／WTO及RTA中心資深副執行長。現任“外交部”台灣美國事務委員會主任委員兼“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表。



最近官方說明美關稅談判記者會，赴“立院”備詢，多由口才便給的顏慧欣擔綱。



顏家虎父無犬女，顏慧欣的父親顏慶章曾任“財政部部長”、常駐WTO代表團首任常任代表。父女皆有威斯康辛大學法學博士學位，同為法律人出身，顏慶章於2010年出版《租稅法》（修訂三版）就是與女兒合著。



顏慧欣的母親羅月卿與父親顏慶章是台灣大學法律學系同班畢業。



對於在野黨批評談判黑箱，顏慶章近日接受台媒訪時，就忍不住為談判團隊抱不平，他指出，在對方要求保密情況下，被要求到“立院”報告進度，在這此刻並不適當，他認為應該多鼓勵這些負責談判的官員。



顏慶章也分享自己的經驗說，他擔任第一任WTO代表時，當時正好遇上杜哈回合的談判，“立法院”有若干委員強烈要求先行報告，他認為這是在貿易談判過程裡面是一個不適當的要求，等於說立法權對行政權不必要的一個介入。



顏慧欣具有有法律以及經貿雙重背景，是威斯康辛大學法學博士，熟悉美國談判環境。且一路從中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員當到資深執行長，台美過往不少貿易談判她都在幕後協助。