盧秀燕訪澳洲　與新南威爾斯州議會交流

台中市長盧秀燕率團赴澳洲參訪，與新南威爾斯州Ben Franklin、副議長Rod Roberts以及友台小組主席Anthony Roberts舉行早茶會。(照:台中市府提供) 中評社台中8月7日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕率團赴澳洲參訪，今天續行緊湊行程，一早在駐雪梨辦事處吳正偉處長陪同下，與新南威爾斯州議會上議院議長 Ben Franklin、副議長Rod Roberts以及友台小組主席Anthony Roberts舉行早茶會，雙方積極交換意見，原定30分鐘的會面，超時20分鐘仍停不下來。盧市長在會談中為台灣參與跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)與國際民航組織（ICAO)、世界衛生大會（WHA)發聲，州議會也表達對於台灣民主制度的活力和韌性印象深刻，透過誇黨派合作，推動共同利益。



盧秀燕表示，台灣與澳洲是理念相近的“民主國家”，特別感謝州議會對於台灣的友好和支持，台中藉由城市互訪增加雙邊互動，因應全球經濟挑戰，希望未來澳洲政府也能持續給予支持。



盧秀燕在會中也針對朝野互動交換意見，盧秀燕提到，澳洲議會長期以跨黨派聯盟形式取得穩定多數，“民主國家”需要透過論辯來取得共識，州議會也認同民主制度容許不同的聲音，台澳雙方皆是重視民主，珍惜民主，對於民主非常堅持。



席間州議會友台小組主席Anthony Roberts舉例澳洲俗諺，朋友分為兩種，夏天的朋友與冬天的朋友，夏天的朋友是錦上添花，冬天的朋友是雪中送炭，不離不棄。時值澳洲冬季，大讚台灣與台中市府訪團是冬天的朋友，盧秀燕則邀請澳方代表參加大墩美展開幕式，並邀請 Franklin 議長等人未來親訪台中，除了可以享用更多道地美食，更能親身感受城市文化與觀光魅力，盼雙方於智慧製造、科技融合及永續城市等面向深化合作。