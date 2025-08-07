桃檢自比牧羊犬　批鄭文燦律師指鹿為馬

桃園地方檢察署檢察官7日出庭時和鄭文燦律師激烈攻防。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。檢方在庭訊中自比為勇敢挺身的牧羊犬，強調願意承擔此案，早已把個人榮辱置身事外，並痛批鄭文燦的律師胡亂指摘檢察官捏造犯罪，根本是指鹿為馬，昧於事實。



桃園地方法院7日上午開庭勘驗2017年9月7日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔。鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與施宣旭擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、肅貪組檢察官陳嘉義與公訴組檢察官邱健盛應戰。



陳嘉義在勘驗完光碟後突然有感而發的表示，世界上有三種人，綿羊、野狼、牧羊犬。在這份工作上，他不做懦弱的綿羊，也不做濫權的野狼，而是做個勇敢挺身的牧羊犬。現在對面坐的，是有許多政績的政界首長，辯護人則每個都是他的司法前輩，但他在審視本案證據後，仍決定承擔此案，因為他知道，首先要有一隻牧羊犬，再之後才會有其他牧羊犬，乃至於勇敢的羊群出現。



陳嘉義認為，成為讓年輕人憧憬的大人，是大人的責任，包括一個檢察官在承辦案件時，能做個勇敢前行的表率。他早已把個人榮辱置身事外，與本案無關的攻擊，只會讓大家看到，他的堅持是對的，才值得被以各種方式，華麗的潑髒水。他相信這些攻擊會持續發生，但他只會繼續堅持，不是為了自己，而是為了他身上穿的這件紫色的檢察官袍所象徵的檢察官形象。



邱健盛也指出，辯護人基於既有的立場，對於檢方有諸多批評，例如說檢方臆測、有疏失、有瑕疵、有違法，並且辯護人喜歡在所有批評前加上“重大”兩字，營造檢方犯錯的印象，檢方一直認為，這是辯護人的主觀評價，辯護人有自己的立場，檢方都願意尊重，但是，所有的主觀評論都應該建立在客觀的證據上，不應該去扭曲既有的證據。辯護人胡亂指摘檢察官捏造犯罪，指鹿為馬，昧於事實，恐怕已經超過主觀評價了。