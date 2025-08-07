不忍家族靈媒文化式微　翁玉華部落大學授課

出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華（左），從協助具靈媒身分到成為部落大學資深講師。（屏東縣政府提供） 中評社屏東8月7日電／在排灣族部落大小祭儀中，靈媒是族人與祖靈間溝通的重要橋梁。不過受時代變遷與外來宗教影響面臨挑戰。出身屏東春日鄉靈媒家族的翁玉華，從協助具靈媒身分的母親開班授課，到自己成為部落大學資深講師，推廣靈媒文化不遺餘力。



屏東縣政府原民處表示，在多數原住民族世界觀裡，萬物皆有靈，山林間棲息著自然靈與動物靈，駐守部落的祖靈時刻守護子孫，然而串起族人與萬靈之間重要橋梁，由靈媒擔綱。她們不僅是溝通兩界的媒介、部落文化中備受敬重存在之一，更承載族人與諸神靈信任與重託，守護人與靈之間和諧與連結。



屏東縣力里系部落去年舉辦五年一度的人神盟約祭（maljeveq），善靈駐守部落庇佑族人一年，今年將舉辦送靈祭（pusaw），恭送善靈回歸靈界。翁玉華的母親翁菊治，在世時為力里系部落的主祭靈媒。



翁玉華雖不是靈媒，但從小陪伴母親執行各項靈媒工作，成為靈媒文化重要的幕後推手。因靈媒師徒間多以口傳記憶，擔心靈媒文化斷層，翁玉華總著錄音機、攝影機到祭場，記錄下祭詞、進行方式與文化意涵。她將母親抄寫的片假名轉為羅馬拼音，以書寫系統建立起祭儀程序。



為了傳承靈媒文化，翁玉華7月起開設課程“是結束也是開始－力里系部落送靈祭禮俗”，連續六周在歸崇聚會所授課，吸引不少族人參加。



翁玉華指出，人神盟約祭與送靈祭是排灣族唯二供奉祖靈的祭典，傳統領袖、祭司、靈媒、族人各司其職，部落組織的完整性攸關祭儀文化的延續。早期西方宗教的聲音很大，由於春日鄉北三村有五成以上的族人堅信傳統信仰，經過長時間的努力，才逐漸形成傳統與現代宗教共融的環境。

