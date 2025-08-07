鄭文燦案檢辯激烈攻防　審判長籲要守住斯文

桃園地方檢察署檢察官7日出庭時和鄭文燦律師激烈攻防。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。檢辯雙方今在庭訊期間激烈攻防，讓審判長孫立婷忍不住數度打斷檢辯雙方談話要求大家不要吵架，孫也呼籲檢辯雙方用詞不要這麼尖銳，要守住斯文，因為大家都是專業人士。



桃園地方法院7日上午開庭勘驗2017年9月7日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔。鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與施宣旭擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、肅貪組檢察官陳嘉義與公訴組檢察官邱健盛應戰。



法庭勘驗完錄音檔後，審判長孫立婷請檢辯雙方發表意見，檢方率先發難，鎖定鄭文燦的律師痛批指鹿為馬、昧於事實，鄭的律師團也不甘示弱回擊強調是檢方時序錯亂、搞錯事實，雙方你一言我一語不斷唇槍舌戰，審判長見狀也忍不住，數度打斷檢辯雙方談話，要求大家不要吵架。



孫立婷強調，今天是準備程序庭，請檢辯雙方針對勘驗光碟內容表示意見即可，法院是用來審理案件的地方，不是用來傳達訊息的地方，如果檢辯想發表其他意見，可以在庭訊後各自接受媒體採訪，在法庭上還是希望大家能聚焦在案情本身。



孫立婷呼籲，大家都是專業人士，情緒性用詞請大家各自控制，希望彼此用詞不要這麼尖銳，請大家要守住斯文。