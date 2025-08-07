黃國昌挺柯：正告賴清德　民眾黨不會屈服

黃國昌在臉書發文正告賴清德，台灣民眾黨不會投降、更不會屈服。（照：黃國昌臉書） 中評社台北8月7日電／台灣民眾黨主席黃國昌今天在臉書發文，要正告賴清德，台灣民眾黨不會投降、更不會屈服！我們會堅定的陪柯主席一起對抗民進黨的濫權暴政，接回清白的柯文哲。



台北地院今天開庭審理京華城弊案，傳喚台北市政府前副秘書長李得全作證，休庭時前台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲突在證人面前飆罵檢察官，脫口“羅織罪名”、“X”等，還怒丟水瓶、資料，並揚言“去跟賴清德講，我絕對不會投降”。



對此，黃國昌在臉書提及，沒有證據、沒有金流、只有某時地的起訴書，加上每一個檢方傳來的證人都證明柯文哲沒有圖利、沒有貪污，結果被濫權關押將近一年。



黃國昌說，被禁見封口的柯文哲主席到今天才動氣，已經是忍耐夠久了。面對賴清德動用“國家”機器的追殺，那不僅僅只是他個人的不平之鳴，更是對台灣司法被賴清德搞得烏煙瘴氣最沈痛的控訴。



黃國昌說，最荒謬的是，在法庭上說不回應的檢察官，在法庭外竟找北檢發新聞稿罵被告，宛如自知理虧的小孩，哭著回家找媽媽！難道完全沒有絲毫的自覺，鷹犬的行徑，對“國家”、對法治、對人權、對公平正義所造成的巨大傷害嗎？



最後，他正告賴清德，台灣民眾黨不會投降、更不會屈服！我們會堅定的陪柯主席一起對抗民進黨的濫權暴政，接回清白的柯文哲。