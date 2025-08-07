王義川批盧秀燕粉底液　引綠營內鬨

身兼黨發言人、中執委的卓冠廷力挺王義川批性平部。（取自卓冠廷臉書） 中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”王義川因為批評中國國民黨籍台中市長盧秀燕使用一瓶新台幣2400元粉底液，引來民進黨性平部在臉書發文批評“我們不要厭女的台派”。同為民進黨“正國會”新北市議員卓冠廷力挺王義川，並公開批性平部“未審先判”，亂扣王義川帽子。想不到粉底液話題，引起綠營內鬨。



民進黨性平部主任是李晏榕，她也是執業律師，台灣大學法律系及社工系雙主修畢業、巴黎第十大學人權法碩士。



盧秀燕日前勘災，因服貼的粉底液，被政論節目中被主持人李正皓、王義川特別拿出來嘲諷，王義川甚至訕笑“一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼”。



民進黨性平部今天發布“我們不要厭女的台派”貼文表示，近日民進黨“立法委員”王義川於政論節目，以嘲諷口吻評論台中市長盧秀燕的粉底液價格與外貌，性平部對此表示嚴厲譴責。性別平等的信念不分黨派、超越藍綠，厭女言論從來就不應該是政治攻防的工具。



性平部發文底下也引來綠營支持者在底下發文批評，“重點是盧秀燕的作為，結果你們在談粉底液。真正搞不清楚重點的根本就貴部。一天到晚在談一些清談，因為既有印象的關係，巴氏量表之亂下有多少長照需求可能被推到女性身上，你們談了嗎？沒有。我對民進黨印象最差的就是貴部。”



卓冠廷也是民進黨發言人兼中執委，他也在臉書發文力挺同派系的王義川說，性平部未經完整程序調查，也未給予王義川說明機會的情況下，就急忙發文譴責並扣上“厭女台派”的帽子，這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

