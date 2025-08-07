律師指鄭文燦被奸人所害　要檢方勿對號入座

鄭文燦的律師錢建榮在庭訊後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月7日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，去年8月遭檢方以貪污等罪起訴，求刑12年，法院審理中。檢辯雙方今日在庭訊期間激烈攻防，檢方痛批辯護人稱鄭被“奸人所害”是對檢察官人身攻擊，鄭的律師錢建榮在庭訊後受訪則要檢方勿“對號入座”，因為他從沒說過“奸人”是檢察官。



桃園地方法院7日上午開庭勘驗2017年9月7日的桃園市政府內部會議關鍵錄音檔。鄭文燦由王牌律師團錢建榮、鍾維翰與施宣旭擔任辯護律師，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、肅貪組檢察官陳嘉義與公訴組檢察官邱健盛應戰。



桃檢主任檢察官呂象吾在勘驗完錄音檔後表示，辯護人每次勘驗會議記錄之後，都會不斷強調鄭文燦在會議中的指示並沒有違法，甚至還使用“奸人所害”、“入人於罪”這種充滿煽動性的言論對起訴檢察官進行人身攻擊，這樣的辯護策略，就有如辯護人自己畫了一個實際上不存在的稻草人，然後不斷的用箭射他，展現出自己精準打擊目標的假象，企圖誤導不清楚案情的媒體與旁聽民眾，模糊鄭文燦收取500萬元的事實。



鄭文燦的律師錢建榮在庭訊後受訪時則說，他在剛開始接這個案子時曾說鄭文燦是受“奸人所害”，很多人一直要問他奸人是誰？如果檢察官是以關鍵的證據，當然是講“廖家父子”他們的證詞。因為之後的訴訟會透過交互詰問、勘驗偵訊光碟，會看到廖家父子的筆錄，從一開始非常有利市長、到後來被洗了多次，到羈押後，再繼續洗筆錄，最後洗到不利於鄭文燦的結論。



錢建榮強調，他從來沒有說過“奸人”是檢察官，今天檢察官庭上說出來，自己“對號入座”，讓他覺得很冤枉。



另外，錢建榮也提到，律師團最近才發現，在法庭上勘驗的6次會議紀錄，檢察官過去在偵查過程中也有部分勘驗過，但勘驗的日期卻是檢察官的複勘在檢查事務官初勘的前面，讓人覺得很奇怪，而且更奇怪的是，檢察官是在2024年8月23日完成複勘，但同年8月26日就能生出2百多頁的起訴書，實在讓人不解。