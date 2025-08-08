丁仁方：韓對美守住農產品　台灣守得住嗎？

南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月8日電（記者 蔣繼平）美國7日起對台灣商品課徵20%關稅，台官方尚未公布細節。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方接受中評社訪問表示，民進黨到現在遲遲不敢公布20%關稅內容，前美國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前發表的“台灣如何失去特朗普”文章就清楚點明“你沒有管道了，除了付錢之外，你沒有別的辦法了”。在外圍打轉、訴求民主陣營都沒有用，現在很現實，特朗普就是要拿什麼東西去換。



丁仁方表示，現在要擔心，如果台積電不退讓，那誰要讓？總有人要讓，台積電讓等於是替政府買單，若台積電不讓就是政府要讓。政府要讓什麼？那就是開放美國進口。韓國守住農產品，那台灣守得住嗎？這種情況民進黨政府毫無能力維護，台積電被予取予求，政府沒辦法要價，不瞭解對方想法與籌碼，所以就挨打。



他認為特朗普提前公布晶片關稅，並稱台積電將投資2千億美元，代表民進黨政府毫無能力維護，只能坐視台積電被予取予求。若台積電不買單，最後就是政府買單，到時就是看在20%關稅下，台灣到底得開放什麼項目進口了，他個人對此是悲觀看待。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任，去年退休。



丁仁方強調，惠頓這篇文章等於是右派的觀點，內容很勁爆，民進黨政府管道不多是外界早就知道的事，只是不知道有這麼不堪。如果內容屬實，就會在這次關稅談判上反映出來，會看到台灣讓步很多。可能就不是像民進黨政府所講的20%關稅還要往下降，可能是還在爭讓步的東西。



丁仁方指出，賴清德過境紐約未果這件事是反映出特朗普視中國大陸為重中之重。關稅讓步這件事則反映出特朗普要價的方式，以後只會要更多，因為美方曾要求台灣增加“國防”預算到GDP的10%，至少要到5%，現在未達3%，那就是只能向美國買，之後壓力會繼續來，不會放。