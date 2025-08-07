台與特朗普漸行漸遠？台官方：與事實不符

中評社台北8月7日電（記者 黃筱筠）針對前美國國務院顧問惠頓（Christian Whiton）日前撰文聲稱台灣與特朗普“漸行漸遠”，此文引發台灣多方討論。台“外交部”今天也終於正式聲明說，“外交部”關注相關專文內容明顯與台美關係事實不符，相信各界近日也已見到許多華府頗具聲望的台美關係學者主動表達專業意見，以正視聽。



府方也不願正面回應，只說交給“外交部”說明。



前美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）4日以“台灣如何失去特朗普（How Taiwan Lost Trump）”為題發表投書，直指現行民進黨政府因許多失策導致與特朗普政府漸行漸遠。對此，華府智庫“德國馬歇爾基金會”亞洲計劃主任、美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）5日在社群平台X提出6點分析指出，她認為，賴清德的對美政策完全是自己的主張。



台“外交部”發言人蕭光偉強調，台美關係長期建立在跨黨派支持的穩固基礎上。台灣向來維持與美國兩黨衡平交往、積極廣植各界友我人脈；也與特朗普政府團隊保持暢通的溝通管道，以及密切且具建設性的互動，共同應對各種挑戰。



蕭光偉指出，特別是台美在全球經貿供應鏈及維護區域的和平穩定等領域，一直都是重要的安全與經貿夥伴。美國政府歷經不同政黨執政，對台灣也持續展現跨黨派的堅定支持。



台“外交部”將持續就雙方關切議題保持密切溝通，並在台美關係堅實友好的基礎上，持續推展強化與特朗普政府在各項領域的合作，深化台美互利互惠的夥伴關係。