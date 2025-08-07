柯文哲當庭粗話飆駡檢察官　北檢嚴正譴責

針對柯文哲在開庭時大駡檢察官，台北地檢署發布聲明：嚴正譴責當事人以非理性的言詞或舉動，恣意對實行公訴的檢察官做人身攻擊。（台北地檢署提供） 中評社台北8月7日電／台北地方法院今天開庭審理台灣民眾黨前主席柯文哲所涉京華城案。休庭時，柯文哲情緒激動，對3名執行公訴的檢察官大暴粗口“X”，並朝檢察官丟水杯、撒卷宗。還撂話“回去告訴賴清德，我絕對不會投降！我絕對不會屈服！”對此，台北地檢署7日發布聲明表示，嚴正譴責當事人以非理性的言詞或舉動，恣意對實行公訴的檢察官做人身攻擊。



北檢指出，今天京華城案被告柯文哲在法院審理期日的休庭時間，對蒞庭檢察官非理性言詞及舉動“本署表達嚴正譴責”。



綜合台媒報導，已被羈押近一年的柯文哲在開庭時說，他已經換8個室友了，台北看守所關比他久的人應該是沒有了，檢察官對他求刑28年6月，“你們在開玩笑嗎？”台灣現在實質廢死了，“強姦殺人都沒有那麼久”。



北檢提出，法官法第86條第1項明定，檢察官代表“國家”依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。因此，檢察官依法於法院執行公訴職務，其人身安全與執行職務之尊嚴，應受保障。



北檢表示，參與訴訟的當事人均應理性進行法庭上攻防，對於起訴事實或法律適用之爭執，亦應透過訴訟程序具體提出、主張及論辯，由法院為公正客觀之裁判，方為正辦。台北地檢署“嚴正譴責”當事人以非理性之言詞或舉動，恣意對實行公訴的檢察官做人身攻擊，並呼籲當事人應遵守法庭秩序，以維護理性、安全的訴訟環境。

