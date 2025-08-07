林俊憲讚台積電赴美　國民黨應為疑美論道歉

綠委林俊憲。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但如已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。賴系民進黨籍“立委”林俊憲7日透過影片指出，特朗普台積電赴美投資是超前部署且正確的，得以避開這次關稅風暴，反觀當初反對台積電赴美、批評喪權辱國的國民黨，是否應該為“疑美論”道歉。



爭取代表民進黨參選下屆台南市長的林俊憲透過影片表示，特朗普對銷美的半導體課以重稅，證明台積電赴美投資是超前部署且正確的，先前國民黨卻批評，台積電赴美國投資是“喪權辱國”，甚至還要求台積電董事長魏哲家要下台。若當初聽國民黨的話，現在就該死了，國民黨就是為反對而反對，當時大力反對台積電赴美投資，現在反倒證明“還好台積電有去”。



林俊憲說，國民黨絕對不會道歉、不認錯，一樣照罵，做什麼都罵，但其實國民黨對美國最敏感，因為他們要做的，就是中共煽動風向的“疑美論”。中國大陸很清楚要讓台灣有“疑美論”，若台灣人不信賴美國，台美之間出現任何矛盾，得利的就是中國大陸。



林俊憲強調，大家很清楚，做任何事情要理性判斷，絕對不能像國民黨一樣，為了反對而反對”；而他質問國民黨和國民黨主席朱立倫，台積電是否因為當時赴美投資，剛好得以避開這次關稅風暴？請問國民黨，是不是應該要出來道歉。