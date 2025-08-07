台積電2奈米技術外洩案　3工程師羈押確定

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北8月7日電／台積電近日驚爆遭離職與在職工程師聯手竊取2奈米製程機密資料，檢方拘提陳力銘等3工程師並聲押獲准，3人不服提抗告，台“最高法院”認為，智財商業法院以3人有湮滅證據及勾串證人之虞，裁定羈押並無違誤，因而抗告駁回。



“高檢署”表示，陳男3人涉犯《“國安法”》第3條第1項第2款“知悉或持有“國家”核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密給外國機構”，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、5000萬元以下之罰金。



“高檢署”表示，本案是台積電主動查覺在職員工檔案接觸異常，經台積電內部調查後，發現時任台積電竹科廠吳姓2名工程師，勾結陳姓前工程師，將屬於核心關鍵技術營業秘密的2奈米晶片製成技術機密，洩漏給“國外”競爭對手，遂向台高檢智財分署提出告訴，由智財分署檢察官指揮“調查局”新竹巿調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站偵辦。



檢調自今年7月25至28日一連四天，陸續傳喚、拘提陳男、吳男共3名被告及搜索3人住居所，檢察官訊後認為，陳男3人涉嫌違反《“國家安全”法》犯罪嫌疑重大，檢察官訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。