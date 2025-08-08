翁履中：特朗普晶片關稅出手　台根基動搖

美國山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月8日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普6日公布，將對晶片與半導體徵收100%關稅，但如已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向中評社表示，這項政策雖看似對台積電有利，但對台灣半導體產業其實是結構性壓力，長期恐導致產業虛化，人才被邊緣化，甚至“護台神山”也將無法繼續留在台灣，會是個大問題。



翁履中是德州大學達拉斯分校政治學博士，現任美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計劃召集人，是旅美的台灣政治學者，研究範圍為比較政治，政治行為，政治學方法論，及國際政治經濟發展。



特朗普宣布，將對晶片與半導體徵收大約100%的關稅，強調要在美國投資設廠才能免除高昂關稅，特朗普提及輝達投資5000億美元、蘋果6000億美元、IBM1500億美元、日本軟銀1000億美元、台積電2000億美元的在美投資計劃。特朗普一一點名很多製造商都回到美國投資，尤其是台灣。



翁履中對此接受中評社訪問時表示，特朗普此舉表面上是對已赴美設廠的企業給予獎勵，實際上對整體供應鏈產生強烈的拉力與壓力，即便目前政策中提到可豁免，問題在於落實細節尚不清楚，像是台積電或聯電這些企業若在美國僅有投資計劃，還未正式生產，是否能完全豁免？如果不能，將加速這些企業必須儘快將實際產能移往美國。



翁履中分析說，這種情況會導致台灣半導體產業的結構性虛化，因為壓力來自於主要客戶集中於美國，而美方又施加關稅手段逼迫供應鏈轉移。這樣一來，若不往美國設廠，企業就無法競爭；但到了美國，原本位於台灣的上下游產業鏈就會逐漸被掏空。最終的結果，就是產業還在，名字還在，但實際能量已經轉移。



他提及，這不只是一兩家大廠的問題，而是整體產業鏈的連動效應。大型廠如台積電、聯電如果去了美國，他們的供應鏈、配套廠商，包括中小型企業，都會被迫跟進移動，否則就面臨被淘汰的風險。