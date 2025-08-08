邱達生：台灣半導體鏈移美國　不利經濟發展

亞太商工總會執行長邱達生為為美國鳳凰城大學組織管理學博士。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月8日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普6日宣布將對進口半導體課徵高達100%關稅，但在美國建廠，或者已經明確承諾要在美國建廠，就不會被課稅。同時宣布台積電投資2000億美元。亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問指出，相關供應鏈若轉移到美國，可能對台灣造成長期負面影響，包括減少出口、投資、就業機會、企業營收、稅收。這種模式被批評為“美國再次偉大，但以台灣為代價”並非雙贏。



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



他也說，特朗普公布半導體關稅大方向後，市場樂觀解讀，台積電的晶片及其整個供應鏈，包括從台灣運出的部分，甚至半導體下游產品，都可能涵蓋在豁免範圍內，但這還要看美國官方公布的細節。



特朗普宣布要對所有進口美半導體晶片開徵達100%關稅，“國發會主委”劉鏡清7日指出，業界有3個方向可走，一是在美國建廠，二是併購，三是合作；此外，由於關稅立足點相同，他對台灣半導體產業有信心，產業對自己信心也很高。



邱達生表示，併購的意思是去併美國廠，或是被美國廠併購。企業不論是去美國經營或是被併購，將來台灣出口到美國的半導體跟電子零組件就會減少，就會影響到台灣的經濟成長，等於是台灣貢獻美國就業，台灣就業機會減少，工作機會減少，企業獲利也減少，稅基就減少，“怎麼會是美台合作，讓美國再次偉大，是以台灣為成本，讓美國再次偉大，這不是雙贏”。



他也說，這是短多，本來市場有很多不確定性，但是現在好像股市反應好，但是長期來看，一定是長空。去海外投資，一定是不利於台灣的中長期經濟發展，現在投資的方式又似乎不是建立一個好的供應鏈，現在是要把整個供應鏈都搬過去美國。

