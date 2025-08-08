邱達生：若關稅降5%要投4千億美元值得嗎？

亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月8日電（記者 黃筱筠）“賴政府”強調目前美國對台灣商品課徵20%關稅是暫時性，是否可能再調降？亞太商工總會執行長邱達生接受中評社訪問指出，如果要付出像是外傳的4000億美元鉅額投資，只為了從20%降到15%，這些投資拿來補助那些企業就夠了。“賴政府”補助受影響產業，還不用花那麼多錢，為了爭取5%，付出鉅額投資值得嗎？



邱達生為美國鳳凰城大學（University of Phoenix）組織管理學博士。現為亞太商工總會執行長、亞洲銀行家協會秘書長、東海大學經濟學系兼任教授。研究專長包括國際經濟和國際關係。



邱達生指出，傳出台灣需要4000億美元投資美國，但美方沒有提到幾年到位，現在特朗普就是用這種大數字，讓美國民眾覺得他上任以來一直贏。但細節就慢慢再談，日本、韓國承諾的投資，至今也沒有太多細節。



他也說，8月7日上路的關稅，台灣應該就是20%，這是特朗普是壓線宣布的稅率。“我們付出什麼樣的代價”，越南是用零關稅開放市場換來20%關稅，台灣也是從32%壓到20%，“我們換了什麼，我們用什麼代價”。



邱達生表示，“賴政府”提到要堅持四大底線，四大底線的第一個是“國家”利益，第二個是產業利益，第三是民眾健康，第四是糧食安全。



他指出，產業利益可能降進口汽車關稅，如果降了，那就危害到台灣的汽車產業。民眾健康，就是美豬、美牛的產地標識，這個當然不能拿掉，拿掉的話民眾健康擺在哪裡。糧食安全是指不能零關稅進口美國稻米，讓美國米進來台灣，台灣農民以後生產稻米沒有利潤，就會休耕，休耕就跟糧食安全扯不上。因為賴清德強調我們有四大底線，所以我們不可能跟越南採取一樣做法，來取得關稅20%，那20%是用什麼換？“目前都沒有資料”。



邱達生也觀察說，除了賴清德提及四大底線外，特朗普要台灣加入阿拉斯加天然氣計劃，“總統”秘書長潘孟安也去看過。另外中油有說要購買頁岩油，也提到要採購美國農產品。我們曾經企業想組團去美國投資，後來被美國在台協會（AIT）說不用。這些都可能是關稅能降到20%的投資項目。