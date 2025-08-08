葉元之揭大惡罷本質　青鳥女兒打老父好痛心

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北8月8日電／綠營推大惡罷造成社會撕裂，中國國民黨籍“立委”葉元之日前提及一位伯伯只因政治立場不同，青鳥女兒竟打他三拳，直批民進黨玩權力遊戲，卻拆散老百姓的家庭。葉元之表示，大罷免的本質，一是極端主義、煽動、民粹、迫害，二是造謠、無中生有，民進黨如果還有良心的話，就不要為了自己讓人民受苦。



葉元之7日在《大新聞大爆卦》節目提到，他在大惡罷期間被各種無中生有扭曲，綠委陳培瑜說葉元之飆罵公務車司機2小時？“胡說八道！後來很多公務車司機來幫我打抱不平，其實是民進黨的“立委”誰誰誰才罵公務車司機！人事時地物都講給我聽。其實我都知道啦，但是我都不講。”就是在那邊胡說八道，但是他不管，也不求證，他就講，講了就有媒體報，反正就是鬥爭！管你需要的是真相嗎？這樣搞了一年多。



根據《中時新聞網》報導，葉元之強調，大罷免的本質，就是閩南狼講的，第一個，極端主義、煽動、民粹、迫害。現在台灣你在路邊隨便拿手機拍一下，好像就會有人來制止你？第二個就是造謠、無中生有，就像八炯去迫害鍾明軒一樣，管你認不認識《海峽導報》？反正我講你是就是，黨說你是就是是！然後八炯跟閩南狼就是這樣一起搞大罷免，所以726大罷免是非常醜陋的。民進黨現在才開始切割，跟我無關？但是大家都不是金魚腦。

