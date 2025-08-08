王義川諷盧秀燕粉底液引戰　女綠委忙緩頰

王義川上午現身黨團大會，笑而不答。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月8日電（記者 黃筱筠）民進黨政策會執行長、不分區“立委”王義川評論台中市長盧秀燕的粉底液，進而引發論戰，民進黨性平部發文譴責，黨發言人卓冠廷也加入戰局，批評性平部切割。王義川上午現身“立法院”，面對追問全程笑而不答。民進黨女“立委”則是幫忙緩頰。



王義川一早現身黨團大會，媒體追問，會覺得自己是厭女台派嗎？會覺得自己失言嗎？王義川都微笑但不回答，直接走進會議室。



民進黨綠“立委”林楚茵受訪時則表示，粉底液或成“最大贏家”，而性平事件有沒有給當事人說明機會也很重要，希望就此落幕。對於部分網友要性平部主任李晏榕下台，林楚茵則說“不用無限上綱到不斷討論”，雙方說清楚就該落幕。



民進黨性平部昨日發文聲明直言“我們不要厭女的台派”，並對​王義川以嘲諷口吻評論盧秀燕的粉底液價格與外貌，表示嚴厲譴責。



林楚茵受訪時則說，粉底液用不用本身是每個女生日常會遇到的，此外，粉底液不只女生，連韓國男團也會用，不是專屬女性的標籤。林楚茵說，她看到片段後，第一時間沒那麼感覺到“厭女”，而化妝品或是衣服價錢昂貴、用不用與否也是價值觀問題，而在此事件中，化妝品得到很好置入，粉底液應該是最大獲利者。

