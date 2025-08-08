諷盧秀燕化妝勘災　洪孟楷要綠委王義川道歉

藍委洪孟楷。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北8月8日電（記者 俞敦平）在8日的“立法院”“國是論壇”上，中國國民黨籍“立委”洪孟楷批評，民主進步黨籍“立委”王義川近日在談論颱風災情時，卻以台中市長盧秀燕的勘災妝容與粉底液價格為嘲諷對象，甚至出現不雅動作，這是嚴重的性別歧視與性平倒退。他呼籲賴清德與民進黨必須帶頭道歉，強調性別平等是全體社會應共同捍衛的普世價值。



近日颱風丹納絲侵襲南台灣造成災情，政壇對防災與救災表現的討論，卻因民進黨“立委”王義川在政論節目中嘲諷台中市長盧秀燕“化妝勘災”、並提及粉底液價格而引發爭議。此舉被批評為帶有性別歧視意味，並在網路與政治圈掀起批判聲浪，甚至引發綠營內部與支持者間的爭執。



洪孟楷在今日“國是論壇”發言中指出，性別歧視不應出現在政治圈，更不該被任何政黨默許。他痛批在公共討論場合用不雅動作攻擊女性政治人物，是性平價值的嚴重倒退，賴清德身為民進黨主席，應明確表態並制止此類言行。



洪孟楷表示，近期綠營側翼有人呼籲“不要放大這個點”甚至攻擊不同意見的女性成員，反映性平議題在政治攻防中被淡化甚至犧牲。他強調，當台灣正面臨關稅衝擊、能源短缺、詐騙猖獗等挑戰時，若連性別平等也退步，將是全社會的退步。洪孟楷呼籲民進黨帶頭為此道歉，讓“歧視到此為止、性平不能退步”成為朝野共識。