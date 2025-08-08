王鴻薇：晶片課關稅對台影響大　台灣怎麼辦

藍委王鴻薇受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北8月8日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普6日公布將對晶片徵收100%關稅，已承諾在美國生產，或者正在美國生產，就可豁免。台積電被認為適用豁免關稅。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天表示，這恐怕是短暫行情，重點是整個台灣產業策略接下來怎麼辦？



王鴻薇強調，按照美國課關稅的作法，不是衹有台積電要搬到美國，整個竹科、南科恐怕統統都要搬到美國去，半導體產業鏈都會移到美國，是整個“護台神山群”全部都要搬到美國，這非同小可。執政黨和綠營側翼、青鳥們如果還要用喪事喜辦的心情來看待的話，對台灣來講真的非常危險。



特朗普宣布，將對晶片與半導體徵收100%的關稅，強調要在美國投資設廠才能免除高昂關稅，特朗普提及輝達投資5000億美元、蘋果6000億美元、IBM1500億美元、日本軟銀1000億美元、台積電2000億美元的在美投資計劃。特朗普一一點名很多製造商都回到美國投資，尤其是台灣。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此表示，台積電對美投資原本是1650億美元，顯然特朗普覺得不夠，原本提到3千億美元，後來修正成2千億美元，而重點是，不只台積電未來可能會變成美積電，依照現在特朗普政府宣布的，如果晶片或半導體廠商沒有在美國投資或設廠，會被課百分百稅率，恐怕整個產業鏈都會移到美國，這對台灣事非同小可。

