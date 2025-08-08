藍委：台快被特朗普掏空　竟還喪事喜辦

藍委徐巧芯。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）美國課徵台灣20%關稅，美國總統特朗普更宣布台積電投資美2千億美元、課徵全球半導體產品100%關稅，除非赴美製造。中國國民黨籍“立委”徐巧芯、賴士葆8日痛批，台灣都快被特朗普掏空，民進黨政府卻還在鴕鳥心態、喪事喜辦，產業如何生存？勞工恐面臨無薪假或失業，台灣的根已快被挖走了。



國民黨“立法院”黨團8日上午進行黨團大會，徐巧芯受訪表示，7日中午20%關稅實施，特朗普還宣布台積電投資美2千億美元、課徵全球100%，除非赴美製造可關稅豁免，結果民進黨政府卻好像喪事喜辦，難道台灣衹有台積電嗎？其他沒赴美的台灣半導體廠商要面臨被課100%關稅，政府都不幫忙、不談判嗎？不協助產業嗎？



徐巧芯說，民進黨第一時間很High，說台積電不用被課稅，那對其他半導體相關供應鏈產業呢？民進黨鴕鳥心態，這些產業要如何自主生存？台灣勞工恐面臨失業、無薪假，產業們是嗷嗷待哺，賴清德卻還要說是暫時性關稅的黑箱作業？“立院”提出特別條例，要協助產業，但民進黨、賴清德只著眼23日大罷免。現在最重要衹有經濟、還有南部救災，可是像民進黨籍“立委”王義川這種人卻喊著沒什麼比大罷免重要，民進黨棄人民生命財產不顧，國民黨會繼續發聲。



徐巧芯也提到，7日“立院”“外交及國防委員會”邀請“外交部”、“行政院”經貿談判辦公室備質詢，可勾選秘密會議或公開會議，她是要求公開答詢，她與過去的老屁股、老油條“立委”不同，人民要知道賴清德說的暫時性關稅要多久？為何不能問？外委會召委、綠委沈伯洋竟沒收此會議，面對關稅上路竟不能質詢，實在遺憾。還有人蠢到指責她出席外委會時，拿著的咖啡裡面是酒。最後跟大家不好意思她確診不舒服，所以戴口罩。

