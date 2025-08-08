鄭麗文：綠擁抱非紅供應鏈　卻被美國當棋子

鄭麗文。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨籍“立委”張啟楷7日質詢指出，台灣對中國大陸的出口一直在下滑，賺大陸市場的錢愈來愈少，卻又要面臨被美國課20%關稅；“國發會主委”劉鏡清答詢稱，全都是因中國打壓台灣。中國國民黨籍前“立委”鄭麗文8日批，民進黨擁抱非紅供應鏈，兩岸貿易下滑，雞蛋全部放美國籃子，結果卻是被美國總統特朗普當可割可棄的棋子，毫無籌碼。



鄭麗文8日在“立法院”受訪表示，民進黨昧於現實，不斷切斷與大陸往來，疫情都恢復正常了，民進黨政府卻還是無法迎來兩岸交流旅遊，這其實就是民進黨刻意為之，只圖擁抱緋紅供應鏈，睜眼說瞎話，愚笨又可憐。



鄭麗文說，民進黨政府將雞蛋都放在美國籃子，不思如何平衡對中美的貿易關係，又說ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議是糖衣毒藥，卻不斷偷吃毒藥、也不敢斷，不跟大陸談兩岸市場開放，惡意製造對立、軍事緊張。大陸是成長的市場，何其關鍵重要，政府卻背道而馳，切斷與大陸關係，面對美國更是毫無籌碼，賴清德只能淪為美國可割可棄的棋子，這是兩岸政策的悲哀。



她還說，台積電面臨變成日積電、美積電，還發生核心機密被偷走盜賣，美國更施壓台積電除投資上千億美元、還要入股權給Intel英特爾，把台灣優秀的人才打包送去美國。美國讓台灣人財兩失，民進黨說高階製程不會去美國，結果都去了，核心技術要送給英特爾。

