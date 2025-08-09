楊儒門：台灣農業絕對不能拿去交換美國關稅

彩田友善農作執行長楊儒門。（取自楊儒門臉書） 中評社彰化8月9日電（記者 方敬為）美國對台課徵對等關稅20%，民進黨政府宣稱是“暫時性”關稅，會繼續談判爭取稅率調降，但未說明台灣可能提出的交換條件內容。以捍衛本土農業聞名的“白米炸彈客”、彩田友善農作執行長楊儒門接受中評社訪問表示，他嚴正反對農業成為關稅談判的交換條件，台灣已是美國農業出口第7大市場，若再擴大開放，本土農業將承受劇烈衝擊，呼籲政府應將農業列為談判底線。



楊儒門，彰化稻農，曾在2003年因為不滿台灣加入WTO，開放稻米進口，以製作爆裂物的方式表達抗議訴求，要求政府“不要進口稻米”、“照顧人民”、“捍衛本土農業”，相關事件曾轟動一時，楊也被媒體稱為“白米炸彈客”。2006年2月入監服刑，2007年6月獲釋，迄今持續為本土農業發聲。



台灣輸美對等關稅20%，8月7日起實施，由於稅率高於貿易主要競爭對手日本、韓國的15%，引發議論。台官方對此強調只是暫時性稅率，仍會繼續談判爭取調降，但截至目前為止，談判過程與可能提出的交換條件都未明。“經濟部長”郭智輝4日南下高雄與產業界座談時，更提到“若投資美國4000億美元換關稅優惠，該由誰出資？”引發嘩然。



針對關稅談判以農業作為交換條件的可能性，楊儒門表示，農業絕對不能成為交換條件，若按政府所言，20%為暫行關稅，希望後續政府在對美談判的過程之中要把農業列為紅線，否則對本土農業絕對是劇烈衝擊。



楊儒門指出，進一步開放美國農產品進口台灣，對關稅談判的幫助並不大，因為台灣已是美國第7大農產品的外銷市場，台灣一年對美採購的農產品額度高達37億美元，如果再擴大放行美國農產品進口，甚至是解除關稅門檻，台灣本土農將失去價格競爭力。



他指出，若目前美方對台課徵的對等關稅只是暫時性稅率，附加協議內容未定，期待政府把農業視為底線守住，尤其稻米要列為“紅線”產業，不納入任何關稅減讓談判，台灣若讓出稻米市場，不僅將重創農民生計，更將危及糧食安全、農業主權與農村文化。



對於韓國政府在對美談判的過程中，明確對內宣布，將稻米與牛肉列為保護項目。楊儒門呼籲，台官方應比照辦理，他舉例，台灣的水稻為整體農業的經濟支柱，從育苗、栽種、收割、碾米到行銷，構成完整產業鏈，直接產值高達新台幣400億元以上，“農業部”前“部長”陳吉仲更多次表示，水稻產業的生態、景觀、文化等無形價值超過2000億元。全台共有超過22萬稻農戶，一旦開放美國稻米進口，將影響超過30萬人的生計。