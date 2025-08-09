張榮恭：賴“抗中”失效　藍須強化和平論述

中國國民黨前副秘書長、前陸工會主任張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北8月9日電（作者 張榮恭）輿論咸信賴清德策動726大罷免卻變成大失敗，反映的是“抗中”路線已失效用。那麼823的第二波罷免對賴與民進黨而言，應仍無法扭轉頹勢。在賴清德的盤算中，726雖使其灰頭土臉，但其突出“反共”口號並獲藍營人士表態呼應，因而得意地將之上升到“國家方向”位階，這將造成賴任內的台海局勢更趨嚴峻險惡。



賴清德尚未掌權之前，分別鼓吹過“抗中保台”“反共保台”“和平保台”。如所周知，“台獨”只會引起兩岸戰爭，絕無可能帶來和平，所以沒有多少人相信執念“台獨”的賴清德可以實現“和平保台”。賴清德也自知大概率是“以獨引戰”，故於施政上確實在準備打仗，包括玉碎台灣的本土決戰及打城鎮戰。



至於所謂“抗中”或“反共”，民進黨予以相互為用。綠色媒體就一直以兩蔣“反共”來批判國民黨推動的兩岸和解與和平路線。又如蔡英文曾於2022年1月在七海文化園區開幕典禮上宣稱，經國先生“堅決反共，堅定保台，這也是台灣人的最大共識”，企圖以此綁架國民黨。



其實，蔣中正、蔣經國的“反共”既有延續中國內戰的背景，也是當時國際冷戰形勢使然。遑論兩蔣始終堅持國家統一，絕非現今民進黨藉“抗中”、藉“反共”來謀“台獨”所可同日而語。而且追求國家統一不僅迄今仍載於中國國民黨黨章中，更是“中華民國憲法”和兩岸關係條例所明定，所以國家統一才是符合“憲法”、符合法律。除非賴清德推動刪除“憲法”修正條文與兩岸關係條例關於“國家統一前”文字，但那不迨大陸反制，就會先遭美國訓斥及制止。

