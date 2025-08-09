李隆生：美淘空台半導體產業　矽盾優勢蕩然

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月9日電（記者 方敬為）美國總統特朗普宣布台積電將加碼投資美國2千億美元，並公布對半導體產業擬加徵個別關稅100%。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，美國的策略就是要迫使全球半導體產業鏈遷入美國，藉此掌握關鍵戰略物資，雖然台積電台廠可免去個別關稅，但其他業者無法，恐怕在壓力下移往美國，此舉將掏空台灣半導體產業鏈，矽盾優勢蕩然。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



美國對台課徵對等關稅20%，引發產業界憂慮，特朗普6日進一步公告對半導體等相關產業的《232條款》調查結束，將個別加徵100%關稅，唯有在美投資或規劃赴美投資的廠商能豁免，特朗普更直言“我們希望晶片在美國製造”，他並提到，來自台灣的世界最大晶圓公司台積電，“將在美國投資2千億美元”。



針對美國祭出半導體個別關稅，並要求台積電加碼對美投資，李隆生表示，台積電要負荷2千億美元的投資額度，應不成問題，只是這對台積電在台灣的發展布局勢必造成影響。若按照特朗普的想法，台積電必須在其任內完成2千億美元投資，絕對會排擠到台積電在台灣投資的額度，因為台積電再如何賺錢，資金仍然有限，特朗普要求台積電必須加碼投資美國，且有時效限制，很顯然就是要台積電往後幾年要精力放在美國發展。



李隆生指出，上述況就是美國要的，這就引出一個很棘手的負面情況，台積電在必須擴大對美投資的前提下，為了確保投資不要打水漂，美國的業務必須得做起來，所謂“根留台灣”，或者在台灣發展先進製程技術的策略，都可能要打折。即使台積電台廠能夠免去被課徵100%半導體個別關稅，台積電未來仍很可能被逼得必需將發展重心放在美國。

